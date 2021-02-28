В Зеленоборском заканчивается утепление фасадов 3 многоквартирных домов

В ходе рабочей поездки в Кандалакшский район вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский проверил ход капитального ремонта фасадов домов №№1, 2 и 4 на улице Загородной.

Работы здесь начались летом 2020 года. Перед подрядчиком стояла задача обшить жилые здания сайдингом. Однако ремонт пришлось приостановить, поскольку после его окончания температура бы в квартирах не достигала нормативного уровня. После обследования фасад решено было утеплить.

«Деньги на работы по утеплению были выделены из бюджета Мурманской области. Подрядчик практически завершил их и сейчас готовится приступить к обшивке фасада сайдингом. Капитальный ремонт всех трёх домов должен завершиться в конце марта», – отметил Владислав Сандурский.