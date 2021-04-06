В Зеленоборском завершился капитальный ремонт фасадов двух многоквартирных домов на улице Заводской

Вчера состоялась их комиссионная приёмка.

Работы по капитальному ремонту фасадов в домах №1, 2 и 4 на улице Заводской начались летом 2020 года. Подрядчик должен был обшить жилые здания сайдингом. Однако работы пришлось приостановить – температура в квартирах опустилась ниже норматива. После дополнительного обследования фасады решено было утеплить. Работы проведены за счёт субсидии из бюджета Мурманской области.

«На сегодняшний день работы полностью завершены на двух объектах – Заводской, 1 и 4. Здания приобрели совершенно другой вид, а в квартирах стало гораздо теплее. В ближайшие дни закончится утепление фасада и дома №2 по улице Заводской – подрядчику остались последние штрихи, чтобы предъявить объект комиссии», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.