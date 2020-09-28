В зеленоборской колонии-поселении представители надзорных органов проконтролировали условия содержания осуждённых

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, Мурманский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимир Новицкий в сопровождении начальника УФСИН Дмитрия Тарасова с рабочим визитом посетили зеленоборскую колонию-поселение № 20.

Во время визита проверяющие осмотрели жилые помещения мужского и женского отрядов осужденных, где недавно проведены косметические ремонты, а также посетили комнаты приёма пищи, хозяйственные помещения, комнаты по воспитательной работе, и др. Представители надзорных органов также обращали внимание на актуальность данных, представленных на информационных стендах в отрядах.

В столовой учреждения гости колонии ознакомились с процессом приготовления пищи, проверили соблюдение санитарных норм. Проверяющие также посетили медицинскую часть, побеседовали с медперсоналом. В магазине, функционирующем при учреждении, представители надзорных органов отметили широкий ассортимент продуктов питания, овощей, предметов первой необходимости.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в рамках визита для осужденных был проведен приём по личным вопросам, во время которого у каждого из обратившихся была возможность пообщаться индивидуально с региональным омбудсменом и прокурором.

В завершение визита с руководством колонии был проведён круглый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия в сфере реализации прав осужденных.