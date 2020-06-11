В зеленоборской колонии прошёл конкурс на лучший каравай

В честь празднования Дня Святой Троицы сотрудники зеленоборской колонии-поселения №20 провели среди осужденных конкурс хлебопечения. Участникам конкурса предлагалось испечь каравай как символ плодородия и благополучия в следующих номинациях: традиционный каравай, современный каравай и фантазийная композиция.

Конкурс включал в себя три основных этапа - от замеса теста, до оценки вкусовых качеств и оформления.

«Каравайное» жюри строго оценивало внешний вид (форма, поверхность, цвет), состояние мякиша (пропеченность, пористость), вкус, запах (аромат), оригинальность отделки, техническую сложность исполнения. И практически все конкурсанты без исключения смогли успешно справиться с предложенными непростыми заданиями.

Таким образом, в учреждении прошёл своеобразный праздник национального плодородия и семейного благополучия.