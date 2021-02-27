В Зеленоборской санаторной школе-интернате открылась экспозиция школьного краеведческого музея «Боевая слава»

В санаторной школе-интернате в Зеленоборском торжественно открылась экспозиция школьного краеведческого музея «Боевая слава». Она содержит информацию о 252 воинах, призванных на фронт в годы Великой Отечественной войны из села Княжая Губа и окрестных поселений.

На торжественной церемонии присутствовали родственники героев-земляков и глава муниципального образования Ирина Самарина.

Как сообщает региональное Министерство культуры, открытию предшествовала огромная работа коллектива под руководством директора школы-интерната Елены Брайцевой. В ходе годового исследовательского проекта проводился анализ материалов, предоставленных местными краеведами Татьяной Нюйман и Николаем Богдановым, состоялись встречи с родственниками героев. Энтузиасты вели активный поиск дополнительной информации на официальных сайтах «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа».