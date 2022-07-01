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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.22 09:00

В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru: «в Краматорске Донецкой Народной Республики в школе №35 (ул. Юбилейная), в частных домовладениях (ул. Актюбинская) военнослужащие ВСУ, иностранные наёмники и боевики националистического формирования «Азов» оборудовали опорные пункты, разместили снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции миномётов, при этом, мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как «живым щитом»;

в Харькове на территории технологического лицея №9 (ул. Гражданская) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО;

в Славянске Донецкой Народной Республики в художественном лицее (ул. Волжская) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Николаеве на территории школы №51 (пер. Парусный) размещены подразделения территориальной обороны, склады с боеприпасами и бронетехника.

Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

Всё это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Кроме того, в Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Для её реализации националисты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых и осуществили его подрыв, а местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ. Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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