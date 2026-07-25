В жилом районе Абрам-Мыс отпраздновали Международный день дружбы

На Абрам-Мысе в конце недели в Центре современной культуры и творчества прошла развлекательная программа для молодых мурманчан «День друзей», приуроченная к Международному дню дружбы.

На празднике присутствовал начальник управления Первомайского административного округа Александр Боянжу.

Для гостей были организованы четыре интерактивные площадки. Ребята приняли участие в командной эстафете на ловкость и взаимовыручку, освоили технику плетения фенечек, создав собственные браслеты дружбы, попробовали себя в свободном рисовании, а также изготовили небольшие сувениры-магниты с символикой Мурманска на тематическом мастер-классе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32886&page=1