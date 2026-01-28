В жилом районе Дровяное открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Монтаж модульной конструкции ФАП осуществлялся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Мурманской области, нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере - жить!» на общую сумму 15 млн рублей, в том числе федеральный бюджет 5,9 млн рублей.

Здание нового ФАПа общей площадью 73,5 кв. метров имеет в своём составе: кабинет приёма, процедурный кабинет, помещения для персонала с раздевалкой, помещения хранения уборочного инвентаря, помещения для отходов, санузел, тамбур.

«В новом ФАПе есть всё, что необходимо для оказания первичной медико-санитарной помощи силами фельдшера. За счёт средств областного бюджета мы приобрели более 100 единиц медицинского оборудования и мебели», - рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В новом ФАПе начали оказывать медицинскую помощь жителям Дровяного. Необходимые обследования в нём будет проходить 472 человека прикрепленного населения.

Общая потребность в ФАПах и амбулаториях в регионе закрыта на 100%, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561209/#&gid=1&pid=1