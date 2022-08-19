В жилом районе Росляково Мурманска установили новые опоры уличного освещения и смонтировал светодиодные светильники

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход работ по ремонту наружного освещения в жилом районе Росляково.

На улице Школьной подрядчик уже установил новые опоры и смонтировал светодиодные светильники.

– Мы уделяем большое внимание модернизации системы освещения. В городе, расположенном за полярным кругом, это один из главных вопросов, – сказал Юрий Сердечкин. – В прошлом году в рамках национального проекта на улице Школьной была отремонтирована дорога, а в этом году подрядчик установил 37 новых опор освещения и смонтировал 57 современных светильников.

Также глава администрации отметил, что благодаря областной поддержке, помимо всем привычного функционального освещения, в нашем городе появляется архитектурно-художественная подсветка зданий.

Кроме того, в Мурманске ведётся так называемая точечная работа по обновлению источников света. В том числе и во дворах, которые ремонтируются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23193&page=1