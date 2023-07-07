В жилом районе Росляково на двух участках дорог ремонт практически завершён

Выполнение работ на улице Молодёжной вчера оценил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Подрядчик справился с заданием качественно и оперативно, здесь осталось нанести разметку. На соседнем участке, на улице Советской, работы также практически завершены, — отметил глава администрации города Мурманска.

На участке протяженностью 634 метра демонтирован и смонтирован бортовой камень, обновлено покрытие тротуаров, выполнено фрезерование покрытия проезжей части и устройство щебеночного основания проезжей части. На дороге уложен выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетонной смеси, восстановлены искусственные дорожные неровности.

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманска в 2023 году планируется выполнить ремонт 18 участков автодорог общей протяженностью 14,3 км. Работы завершены на трех участках дорог: ул. Планерная; ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной); ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича).

Продолжаются работы на десяти участках, шесть из которых находятся в высокой степени готовности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25288&page=1