В жилом секторе Мурманской области началась подача тепла

С 1 сентября началась подача тепла в жилой сектор Мурманской области. Соответствующие постановления подписаны главами администраций муниципальных образований.

Дата подписания постановления для ресурсоснабжающих организаций является стартом запуска необходимых технологических процедур.

В Минэнерго региона отмечают, что теплоснабжение – сложнейшая система, включающая в себя множество процессов, и обращают внимание северян на то, что тепло в квартирах будет появляться постепенно. Это обусловлено необходимостью соблюдения установленных регламентов, где прописан порядок подключения потребителей с учетом соблюдения параметров давления в распределительных сетях. Это обеспечивает плавный запуск всей инфраструктуры. После подачи тепла к дому начинается подключение потребителей в самом здании. Здесь работы выполняются техническим персоналом управляющей организации.

В период начала отопительного сезона жители домов (в особенности верхних этажей) могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за завоздушивания системы или частично закрытой регулирующей арматуры. В данном случае необходимо составить заявку в управляющую/обслуживающую организацию.

О проблемах с подачей отопления также можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25 (прием заявок осуществляется с 8.00 до 20.00 по будням).

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, обеспечение полной подачи тепла всем потребителям с момента начала отопительного сезона занимает от нескольких дней до недели. Вопрос качественного теплоснабжения потребителей находится на постоянном контроле Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Государственной жилищной инспекции Мурманской области.