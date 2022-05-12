В жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска украинскими националистами заблокированы свыше 90 тысяч мирных граждан

Как сообщает vk.com/mil, Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает детально фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу и организации провокаций против мирного населения Украины.

11 мая около 14.00 в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлён подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось. Пострадавших в результате данной провокации среди военнослужащих и местного населения нет.

Российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся националистами подобных провокациях, основная цель которых выбивание киевским режимом у запада дополнительной военной помощи.

В агломерации Краматорск-Славянск также, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов. В густонаселённых районах боевики разместили тяжёлое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

Всего в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националистами заблокированы свыше 90 тысяч мирных граждан, прикрываясь ими как «живым щитом». Любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками националистических батальонов жестко пресекаются.

Особый цинизм таких действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей».

В очередной раз, акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали, принципам международного гуманитарного права и, фактически, являются преступлениями против человечности и терроризмом, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители являются военными преступниками и террористами.

Фото: https://vk.com/mil