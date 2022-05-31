В знак благодарности выпускники начальной школы вручили рукотворного ангела АО «ММТП»

Просьба учеников и педагогов была поддержана исполнительным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым, администрацией и Родительским комитетом предприятия. Творческая работа у юных авторов закипела с новой силой. И вот теперь ребята приехали в порт, где их ждали экскурсия по территории предприятия, посещение музея, подарки от портовиков и те самые книги, которые были изданы, благодаря совместной работе.

Это история началась несколько месяцев назад, когда педагог Минькинской коррекционной школы-интерната Александра Панова обратилась в АО «Мурманский морской торговый порт» с просьбой помочь издать книгу-альбом «Наша школьная жизнь, или необыкновенные приключения 4 «Б» класса». Александра Леонидовна рассказала, что ее воспитанники стали участниками «Всероссийской школьной летописи» - проекта, который, как отмечают его создатели, помогает ученикам создать собственную книгу с рассказами о своей школьной жизни. Однако он предполагает создание электронной версии, но для бумажной книги необходимо дополнительное финансирование.

«Авторы книги — мальчишки и девчонки 4 «Б» класса, выпускники начальной школы из небольшого села Минькино в Мурманской области, рассказывают о себе, делятся впечатлениями о прожитых вместе школьных годах, о любимой школе, о своих путешествиях и приключениях. Это память на всю жизнь!», - сказала Александра Панова.

Просьба учеников и педагогов была поддержана исполнительным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым, администрацией и Родительским комитетом предприятия. Творческая работа у юных авторов закипела с новой силой. И вот теперь ребята приехали в порт, где их ждали экскурсия по территории предприятия, посещение музея, подарки от портовиков и те самые книги, которые были изданы, благодаря совместной работе.

«Мы рады, что старейшее предприятия Мурманской области, с которого начиналось активное освоение нашего края в начале двадцатого века, АО «Мурманский морской торговый порт» помогло превратить электронную версию книги в настоящий красочный альбом, который всегда можно будет взять в руки, вспомнить своих школьных друзей и самые яркие моменты первых школьных лет. Эти воспоминания останутся с вами на всю жизнь, а достижения, которых вы смогли добиться в начальной школе, станут основой ваших будущих планов, надежд и открытий и обязательно войдут в продолжение летописи истории вашей жизни. Её вам ещё предстоит написать!», - сказано в приветствии от предприятия, опубликованном в книге.

В ответ выпускники 4 «Б» класса минькинской коррекционной школы-интерната вручили портовикам ангела, которого они сделали своими руками. Он займет достойное место в галерее наград и благодарностей старейшего предприятия Мурманска. Также, как сообщают организаторы проекта, книга уже поступила в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату в Москве. Выпущенная по всем издательским канонам, она имеет государственный регистрационный номер в Российской книжной палате. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволит стать культурным достоянием страны. Посмотреть книгу можно по адресу: https://school-letopis.ru/book/938.

В настоящий момент библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более двух тысячи книг, написанных юными авторами. За пять лет существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России. Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248897%2Fwall-149919532_2555