В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 202,6 тысячи тонн водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 22 июня текущего года составил 2469,2 тысячи тонн (в том числе, во внутренних водных объектах – 32,9 тысячи тонн), что на 191,05 тысячи тонн, или на 8,4% больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 258,04 тысячи тонн, что на 0,43 тысячи тонн, или на 0,17%, больше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 178,02 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,43 тысячи тонн. Вылов пикши составил 39,66 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 12,87 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 202,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 17,2 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 80,6 тысячи тонн, что меньше уровня за аналогичный период прошлого года на 19,4 тысячи тонн.