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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.21 12:30

В зональном этапе Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортклубов примут участие более 400 обучающихся

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о предстоящем зональном этапе Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов.

В муниципальном этапе Кубка приняло участие 56 спортивных клубов из ЗАТО Александровск, Мончегорска, Мурманска, Печенгского округа, Кольского и Кандалакшского районов, ЗАТО Североморск, Апатитов с общим количеством обучающихся 951 человек.

В муниципальных образованиях, где клубов мало и отсутствует возможность соревновательного процесса между клубами (ЗАТО Видяево, Кировск, Ковдорский округ, Ловозерский район, Оленегорск, Полярные Зори, Терский район), принято решение о формировании и направлении команд сразу на зональный этап.

«Зональный этап состоится в период с 19 по 28 октября в десяти муниципальных образованиях региона: Мурманске, Кировске, Апатитах, Ковдоре, Мончегорске, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакше, Полярном, Никеле, – рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. – Всего представлено четыре зоны: «Север» - Мурманск, Североморск, Кольский район; «Запад» - Александровск, Видяево, Печенгский округ; «Центр» - Апатиты, Кировск, Ловозерский район, Мончегорск, Оленегорск; «Юг» - Ковдор, Полярные Зори, Кандалакша, Терский район».

В соревнованиях примут участие 40 команд, 488 обучающихся. Всего будет разыграно 183 комплекта медалей.

Финальные соревнования будут организованы в Мурманске с 5 по 6 ноября. По результатам отборочных этапов в финал выйдут 24 школьных клуба с общим количеством участников 275 человек.

Команда – победитель и команды – призеры в каждом виде спорта будут награждены кубками, грамотами и грантами на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в размере 200 тысяч рублей за 1-е место, 100 тысяч рублей за 2-е место, 70 тысяч рублей за 3-е место. Команды – участники получат медали и грамоты.

Как сообщает региональное Министерство спорта, общий призовой фонд зонального этапа Кубка Губернатора Мурманской области – 5,19 млн рублей.

Более подробная информация о зональном этапе, в том числе расписание игр, представлена на сайте Министерства спорта Мурманской области.

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