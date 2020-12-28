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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 12:10

В зоне бедствия работают два судна, к месту крушения выдвинулись ещё два.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области затонуло судна «Онега» №МК 0331 (порт приписки г. Мурманск). По предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек из Мурманской области (г. Мурманск), 1 человек из Архангельска, 1 человек - Курская область, 1 человек - Ростовская область.

По состоянию на 11.30 в зоне бедствия работают два судна, к месту крушения выдвинулись ещё два.

В настоящее время 2 человека спасены рыболовным траулером «Войково».

Организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр.

На базе Главного управления МЧС России по Мурманской области работает телефон «горячей линии» (8-8152-39-99-99). Организована работа по оказанию психологической помощи родственникам членов экипажа затонувшего судна, проживающим на территории региона.

В готовности находится авиация Северного флота, в данный момент применение осложняется коротким световым днём и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте достигает 4-х метров, температура воздуха около –20 градусов.

Список экипажа, находившегося на борту затонувшего судна:

1)  Александр Баранов, капитан.
2)  Степан Курганский, старший помощник капитана.
3)  Владислав Буторин, второй помощник капитана.
4)  Сергей Безгузов, старший механик.
5)  Владимир Фурса, второй механик.
6)  Евгений Щепин, третий механик.
7)  Сергей Трухачев, электрик.
8)  Игорь Бондаренко, старший мастер добычи.
9)  Николай Капенкин, старший мастер добычи.
10)  Мохамед Барри, мастер обработки
11)  Игорь Елисеенков, боцман.
12)  Сергей Жук, матрос.
13)  Александр Пермяков, матрос.
14)  Руслан Катюхин, матрос.
15  Владимир Тимербаев, матрос.
16)  Антон Монастырев, матро.с
17)  Юрий Шевцов, матрос.
18)  Юрий Проняев, палубный практикант.
19)  Владимир Каширин, повар.

Комментарии

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