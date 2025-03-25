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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 09:00

В зоне боевых действий группировки войск «Центр» России потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортёра VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области. Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 310 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортёра VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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