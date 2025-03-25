Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортёра VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области. Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 310 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортёра VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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