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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.22 14:05

В зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия – Сергей Шойгу

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая заседание, Министр обороны рассказал о ходе специальной военной операции на Украине. После он перешёл к ситуации на Западном стратегическом направлении, где, как он отметил, нарастает военная угроза у российских границ.

Сергея Шойгу, министр обороны РФ: «За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз.

Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия.

Одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ. В настоящее время проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.

Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция.

Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия.

В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. В этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов.

Контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%.

Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трёхсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа с начала года вырос на 4%.

Второй вопрос повестки селекторного совещания был посвящён проекту программы оснащения до 2030 года Воздушно-космических сил и Военно-морского флота комплексами с беспилотными летательными аппаратами средней и большой дальности.

Беспилотные летательные аппараты активно применяются Вооружёнными Силами для решения широкого спектра задач.

За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза.

С 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58-ти тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов.

В ходе специальной военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. За время операции налёт составил уже более 25 тысяч часов.

Полученная с помощью беспилотников информация передаётся потребителям в реальном масштабе времени. Это даёт возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно.

На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения».

«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», - сообщил министр обороны.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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