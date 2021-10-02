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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.21 13:00

В зоне строительства ветропарка ведутся взрывные работы

На стройплощадке Кольской ВЭС продолжается установка ветроэнергетических установок, на сегодняшний день их уже 20.

Монтаж оборудования предполагает взрывы скальной породы на территории ветропарка. Строительство Кольской ВЭС производится на значительном удалении от дорог общего пользования и населенных пунктов, с соблюдением всех правил проведения взрывных мероприятий и техники безопасности.

Однако, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье риску, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области напоминает о правилах безопасного поведения, и просят соблюдать дистанцию 500 метров в районе проведения горных работ.

Осторожность следует проявлять на участке вдоль дороги Мурманск – Туманный, с 79-го по 91-й километр, где работы продлятся до 15 октября текущего года.

Как сообщалось ранее, ветропарк будет оснащён 57 ветроэнергетическими установками и расположен на территории общей площадью 257 гектаров. Общая мощность Кольской ВЭС составит 201 МВт.  Количество вырабатываемой энергии составит порядка 750 ГВтч в год. Строительство ветряной электростанции позволит избежать выброса 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ ссылаясь на информацию пресс-службы ПАО «Энел Россия».

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