В зоне СВО на полевом аэродроме уничтожены два самолёта Як-52 и десять беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 25 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике уничтожено две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 кв. км территории. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бересток, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 225 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Родинское и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Орлы Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Веровка, Веселое, Садовое и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», восемь автомобилей, шесть безэкипажных катеров, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

На полевом аэродроме уничтожены два самолёта Як-52 и десять беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины.

В результате удара по позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

