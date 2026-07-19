Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Михайловское, Уланово, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Красный Лиман, Маяки Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол, Староверовка и Изюм Харьковской области. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155‑мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Васильковка, Малиновка, Покровское, Вольное Днепропетровской области, Общее, Никольское, Новое Поле и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil