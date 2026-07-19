Сегодня свой профессиональный праздник отмечают металлурги РоссииВпервые в Мурманске: гастроли легендарного Театра классического балета Касаткиной и Василева состоятся осенью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.07.26 09:00

В зоне СВО подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Михайловское, Уланово, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Красный Лиман, Маяки Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол, Староверовка и Изюм Харьковской области. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155‑мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Васильковка, Малиновка, Покровское, Вольное Днепропетровской области, Общее, Никольское, Новое Поле и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Послушаем вместе. Алябьев». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Рубль животворящий: объём наличных денег в обращении в РФ в первой половине июля вырос на 513 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 57 копеек, доллар поднялся на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Платёжная дисциплина снизилась: 90,6% жителей Мурманской области вовремя оплачивают счета за вывоз отходов-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять