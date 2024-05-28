В зоне СВО российские военные освободили сёла Ивановка Харьковской области и Нетайлово ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 27 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 122-мм боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. За сутки отражено пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», а также 44 беспилотных летательных аппарата».

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