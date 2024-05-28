Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила северян с Днём Мурманской областиIX арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 24 и 25 августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 09:00

В зоне СВО российские военные освободили сёла Ивановка Харьковской области и Нетайлово ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 27 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 122-мм боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. За сутки отражено пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО «Град» и 105-мм легкая буксируемая гаубица М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», а также 44 беспилотных летательных аппарата».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем-PRO Валюту (16+)По данным Московской биржи, доллар почти не менялся на старте торгов-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Центре управления регионом фиксируют затягивание решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика