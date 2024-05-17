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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 09:00

В зоне СВО средствами противовоздушной обороны РФ сбито три самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины

В районе боевых действий подразделений «Южной» группировки войск России противник потерял за сутки более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Министерство обороны Российской Федерации 16 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона», живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области. Кроме того, отражено две контратаки в районах населённых пунктов Старица и Глубокое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 152-мм гаубицы Д-20.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка и Евгеновка Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 92-й штурмовой, 23-й и 24-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Архангельское, Соловьево, Уманское, Нетайлово и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм орудие «Гиацинт-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов, семь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США и «Точка-У», пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США».

 

* — террористическая организация, запрещенная в России.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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