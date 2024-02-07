В зоне СВО уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах

На Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 6 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 35 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянка. Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Противник потерял более 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Масютовка Харьковской области, Бараниковка, Лисичанск, Николаевка Луганской Народной Республики, Отрадовка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Алешки Херсонской области».

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