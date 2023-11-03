В зоне СВО уничтожены пункт управления БПЛА ВСУ и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ

Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 165 военнослужащих, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходные артиллерийские установки: АS-90 производства Великобритании и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП «Bradley» производства США, и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

Кроме того, уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Резниковка Донецкой Народной Республики и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 165 военнослужащих, семь танков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH70 производства ФРГ, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30 военнослужащих и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области поражён самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

В районе населённого пункта Янтарное Херсонской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области».

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