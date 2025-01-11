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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.25 09:00

В зоне СВО в течение недели подразделения группировки войск России освободили три населённых пункта

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. С 4 по 10 января противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Rosomak» польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину «Bradley», семь бронетранспортёров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV.

Министерство обороны Российской Федерации 10 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 4 по 10 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника тяжёлой механизированной, танковой, шести механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Отразили две контратаки противника. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевые бронированные машины. Уничтожено 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населённый пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции. Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Rosomak» польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину «Bradley», семь бронетранспортёров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV. Уничтожено 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Курахово. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая «Leopard» производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Даченское. Нанесено поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. Пресечены 94 попытки подразделений ВСУ восстановить утраченные позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре «Leopard» производства ФРГ, 40 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра VAB производства Франции, а также произведенные в США: шесть бронетранспортёров М113, бронетранспортёр М1117, бронеавтомобили «MaxxPro» и HMMWV. Уничтожен 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Сорваны 8 попыток противника вернуть потерянные позиции. Противник потерял свыше 1120 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, 30 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался в плен.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 689 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолёта, 283 вертолёта, 39896 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20467 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20385 орудий полевой артиллерии и миномётов, 30135 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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