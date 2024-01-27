В зоне СВО в течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих

За недею на Донецком направлении противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один «Leopard», 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: «MLRS», «HIMARS» и две «Град», а также 27 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 26 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 20 по 2 января т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

В течение недели на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск освобождён населённый пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены 43 атаки противника. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 68-й егерской, 25-й, 30-й, 32-й, 43-й, 57-й, 60-й, 66-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии

На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнемётных систем нанесено поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населённых пунктов, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении умелыми действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника. Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад в районах населённых пунктов Андреевка, Белогоровка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один «Leopard», 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: «MLRS», «HIMARS» и две «Град», а также 27 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав Херсонской области. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две «Patriot» производства США, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет «Storm Shadow», четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire», а также 361 беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолётов, 265 вертолётов, 11255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14800 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 17891 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil