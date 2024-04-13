В зоне СВО в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий

На Донецком направлении с 6 по 12 апреля отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 12 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 6 по 12 апреля т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.

Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, отражено четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две боевые машины реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырёх штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», ведя активные действия, продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и четыре гаубицы М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населённых пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Никольское и Новодонецкое отражено три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США.

На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михайловка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожено пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов «SAMP/T» франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб «Hammer» производства Франции и «JDAM» производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также 1712 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолёта, 270 вертолётов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil