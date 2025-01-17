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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.25 09:00

В зоне СВО Вооружённые Силы России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения БПЛА ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Миньковка, Часов Яр, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Срибное и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Константинополь, Алексеевка, Времевка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортёр «Stryker» производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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