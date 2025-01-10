Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортёры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц.

Министерство обороны Российской Федерации 9 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортёр «Rosomak» польского производства и бронеавтомобиль «Козак». Уничтожены три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот». Уничтожено пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортёры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 163 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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