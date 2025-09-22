Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, три боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 21 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух тяжёлых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрисковщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Великий Бурлук, Польная и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Пристин, Нечволодовка Харьковской области, Кировск, Шандриголово, Дробышево, Дроновка, Крымки и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Степановка, Резниковка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух егерских, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, три боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогригоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Никольское Херсонской Области, Степногорск и Степовое Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено два безэкипажных катера противника.

Средствами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

