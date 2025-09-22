Отопительный сезон в Мурманской области начали раньше нормативных сроковКАК ВЫБРАТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ XIAOMI: КРИТЕРИИ И СРАВНЕНИЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.25 09:00

В зоне СВО Вооружённые Силы России нанесли поражение местам запуска БПЛА большой дальности действия

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, три боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 21 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух тяжёлых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрисковщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Великий Бурлук, Польная и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Пристин, Нечволодовка Харьковской области, Кировск, Шандриголово, Дробышево, Дроновка, Крымки и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Степановка, Резниковка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух егерских, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, три боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогригоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Никольское Херсонской Области, Степногорск и Степовое Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено два безэкипажных катера противника.

Средствами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)1 из 3 работающих признал, что денежные проблемы снижают его эффективность на работе-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут оценить работу виртуального помощника на региональной «линии ЖКХ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»