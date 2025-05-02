Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 1 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды Сумской области и Избицкое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колодезное, Купянск, Шийковка, Ковшаровка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортёр, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус», радиолокационная станция RADA производства Израиля и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Серебрянка, Васюковка, Веролюбовка, Дылеевка, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 240 боевиков и 14 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Яблоновка, Ульяновка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новополь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, два бронетранспортёра, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино, Токаревка, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 162 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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