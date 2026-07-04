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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.26 09:00

В зоне СВО за неделю подразделения группировок войск России освободили 10 населённых пунктов и над одним установили контроль

За прошедшую неделю потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 3 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 27 июня по 3 июля 2026 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 27 июня по 3 июля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

За неделю подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Украинское Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населённого пункта. За неделю в населённом пункте Красный Лиман противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 25 дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 21 автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 11 станций радиоэлектронной борьбы.

На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За неделю уничтожены более 535 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», пяти бригад нацгвардии и бригады теробороны. Потери противника на данном направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия и освободили населённые пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области. За истекшие сутки освобождён населённый пункт Александровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю на данном направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы. 

Ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 3871 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолёта, 284 вертолёта, 173520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30014 танков и других боевых бронированных машин, 1751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35624 орудия полевой артиллерии и миномётов, 65543 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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