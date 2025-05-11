Подразделениями группировки войск «Север» России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 10 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населённых пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населённых пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку противника в районе населённого пункта Липовое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Кракен» и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку противника в районе населённого пункта Валентиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, в районах населённых пунктов Богатырь, Зеленое Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации удары не наносились.

За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США, а также 86 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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