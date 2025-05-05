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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 09:00

В зоне СВР подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 4 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Садки, Миропольское, Краснополье Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Гранов и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и три артиллерийских орудия, из них два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Заря, Серебрянка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Миролюбовка, Новопавловка, Новосергеевка, Гродовка, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 146 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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