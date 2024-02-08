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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 19:05

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области, рассказал об увеличении размеров выплат в 2024 году

8 февраля на официальной площадке Штаба общественной поддержки Мурманской области в соцсети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с управляющим Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадимом Корновым. В рамках мероприятия участники встречи обсудили изменения и нововведения в социальной сфере в 2024 году, а также подробнее узнали о мерах господдержки для различных категорий граждан.

«Одна из наших основных задач - информирование граждан об их правах, о поддержке, которую может им оказать государство, - пояснил по итогам встречи Вадим Корнов, - поэтому помимо выступлений на телевидении и радио мы участвуем в диалогах на различных популярных площадках нашего региона, в том числе в сети «Интернет».

Прежде всего с 1 января текущего года региональным отделением Социального Фонда произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам и автоматически пересчитан размер детских пособий и иных мер социальной поддержки.

C 1 января 2024 года изменилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе выросла до 133,05 рубля, размер фиксированной выплаты — с 7567,33 до 8134,88 рубля.

Повышение затронуло более 153 тысяч получателей страховых пенсий, чьи выплаты были в среднем увеличены на 2 тысячи рублей в месяц. В результате средний размер пенсии у неработающих северян вырос до 28871,14 рубля.

В этом году пенсия по старости на общих основаниях может быть назначена женщинам в 58 лет и мужчинам, достигшим возраста 63 года. Для получения страховой пенсии теперь необходимо минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Граждане, которые проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет, при наличии страхового стажа 25 лет и 20 лет, соответственно у мужчин и женщин, могут реализовать право на пенсию по старости в 53 года женщины и мужчины в 58 лет.

Также Вадим Корнов напомнил, что увеличились размеры региональных прожиточных минимумов для различных категорий граждан, влияющие на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое в Заполярье предоставляется сегодня родителям 37234 детей и 465 беременным женщинам. По действующим правилам, размер пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.

Помимо единого пособия выросли и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до трёх лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет.

Вторая волна повышений произошла с 1 февраля. На 7,4% проиндексирован федеральный материнский капитал.  Теперь его размер на первого ребенка составляет 630380 рублей. Для семей, в которых появился второй или последующий ребенок и ранее им не назначался материнский капитал, размер капитала составляет 833024 рубля. Дополнительное увеличение капитала, выданного за рождение первенца, при рождении второго ребёнка составит 202644 рубля.

Повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка.

Также февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других северян, имеющих право на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают ежемесячную денежную выплату, в феврале она выросла на 7,4%.

Все повышения Социальный фонд делает беззаявительно, жителям Заполярья не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

Диалог прошёл в активном режиме, все участники получили много полезной информации по актуальным вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Узнать последние новости и не пропустить важные изменения в социальной сфере можно в социальных сетях Мурманского отделения Соцфонда:  «ВКонтакте» https://vk.com/sfr.murmanskayaobl; «Одноклассники» https://ok.ru/sfr.murmanskayaobl и мессенджере «Телеграм» https://t.me/sfr_murmansk.

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