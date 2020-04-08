Вагоны поездов пригородного и дальнего сообщения, задействованные в перевозках на Октябрьской железной дороге, ежесуточно проходят дезинфекцию

Все пассажирские вагоны, задействованные на текущий момент в перевозках на полигоне Октябрьской железной дороги, ежесуточно проходят дезинфекцию. Дезинфекционные мероприятия проводятся в 250 вагонах поездов дальнего следования и более чем в 1350 пригородных пассажирских вагонах.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, обработка пригородных пассажирских вагонов проводится в пунктах оборота подвижного состава и в депо. Дезинфекционные мероприятия включают в себя обработку антисептическими средствами пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей салонных и межвагонных дверей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат. Также проводится дезинфекционная обработка багажных полок и стеллажей.

Пассажирские вагоны дальнего следования проходят в депо перед выходом в рейс обязательную дезинфекцию с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры, – двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. Также не менее 4 раз в сутки осуществляется тщательная уборка в пути следования. Ее проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия.

Напомним, что в отношении всех сотрудников железнодорожного транспорта, взаимодействующих с пассажирами, проводится бесконтактный мониторинг температуры перед началом рабочей смены. Также сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и антисептиками, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.