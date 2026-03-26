Вахтанговцы впервые выступят в Мурманске: в мае в областном драмтеатре пройдут «Большие гастроли»

Со 2 по 7 мая Мурманский областной драматический театр впервые примет на своей сцене Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке «Росконцерта» и Министерства культуры России.

Так, в афише гастрольного тура — три постановки из золотого фонда театра. Со 2 по 3 мая зрители увидят искромётную комедию «Мадемуазель Нитуш» с народной артисткой России Марией Ароновой в главной роли. 4 и 5 мая на сцене — пронзительная драма «Наш класс» в исполнении молодых звёзд вахтанговской труппы. Завершат гастроли 6 и 7 мая показы легендарного «Амадея» с участием народного артиста России Алексея Гуськова и заслуженного артиста России Виктора Добронравова.

Впервые жители и гости заполярной столицы смогут увидеть спектакли одного из старейших театров России.

