Вахтовикам будут оплачивать проезд к месту работы
Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чём заключаются изменения и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами.
Вахтовый метод сегодня предлагают около 54000 вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% - на водителей, 6% - на токарей, по 5% - на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% - на электромонтажников, ещё по 3% - на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов.
Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы по вахте в Республику Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%). Работодателям из СЗФО в марте потребовалось почти 3000 вахтовых работников. В тройке лидеров по спросу на вахтовиков в СЗФО оказались компании из Петербурга (28% вахтовых вакансий в марте от всего объема в СЗФО), Коми (15% вакансий) и Ленобласти (14%) (наглядно на диаграмме).
Одни из самых высоких зарплат для вахтовиков в СЗФО предлагают работодатели из Коми (до 160000₽) и Калининградской области (до 164000₽).
|
Регион
|
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
Санкт-Петербург
|
100 000 - 155 172
|
Республика Коми
|
105 810 - 160 920
|
Ленинградская область
|
97 701 - 140 000
|
Архангельская область
|
97 701 - 155 172
|
Мурманская область
|
106 207 - 171 264
|
Вологодская область
|
100 575 - 143 678
|
Республика Карелия
|
85 632 - 139 540
|
Новгородская область
|
85 014 - 135 632
|
Псковская область
|
91 954 - 137 931
|
Калининградская область
|
114 943 - 164 368
|
Ненецкий АО
|
91 954 - 137 931
В Трудовом кодексе указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нём невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день. До 1 марта 2023 года работодатели были должны организованно доставлять вахтовиков от пункта сбора к месту работы. Но вот оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые компании брали расходы на себя, а некоторые считали, что оплачивать проезд должны сами сотрудники. Теперь работники не будут нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Эта поправка закреплена в ст. 302 ТК РФ Федеральным законом от 19.12.22 №545-ФЗ.
Есть и ещё одно изменение. В законе закрепили, что работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.
Топ-10 вакансий России, предлагающих работу вахтовым методом, с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами:
- Начальник ПТО, от 419 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/77857472;
- Машинист АДПМ, 400 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/76104074;
- Сварщик технологических трубопроводов, от 280 000 до 448 500 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/75415515;
- Начальник ремонтно-механического участка, до 408 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/76945424;
- Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, от 300 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/77050405;
- Управляющий предприятием питания, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/77306565;
- Начальник подземного участка, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/77698853;
- Руководитель строительного проекта, от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/77792458;
- Главный маркшейдер, до 400 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/77123531;
- Водитель категории Е, от 245 000 до 430 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/76692519.