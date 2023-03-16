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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 15:00

Вахтовикам будут оплачивать проезд к месту работы

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чём заключаются изменения и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами.

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чём заключаются изменения и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами.

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54000 вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% - на водителей, 6% - на токарей, по 5% - на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% - на электромонтажников, ещё по 3% - на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов.

Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы по вахте в Республику Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%). Работодателям из СЗФО в марте потребовалось почти 3000 вахтовых работников. В тройке лидеров по спросу на вахтовиков в СЗФО оказались компании из Петербурга (28% вахтовых вакансий в марте от всего объема в СЗФО), Коми (15% вакансий) и Ленобласти (14%) (наглядно на диаграмме). 

Одни из самых высоких зарплат для вахтовиков в СЗФО предлагают работодатели из Коми (до 160000₽) и Калининградской области (до 164000₽).

Регион

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)

Санкт-Петербург

100 000 - 155 172

Республика Коми

105 810 - 160 920

Ленинградская область

97 701 - 140 000

Архангельская область

97 701 - 155 172

Мурманская область

106 207 - 171 264

Вологодская область

100 575 - 143 678

Республика Карелия

85 632 - 139 540

Новгородская область

85 014 - 135 632

Псковская область

91 954 - 137 931

Калининградская область

114 943 - 164 368

Ненецкий АО

91 954 - 137 931

 

В Трудовом кодексе указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нём невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день. До 1 марта 2023 года работодатели были должны организованно доставлять вахтовиков от пункта сбора к месту работы. Но вот оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые компании брали расходы на себя, а некоторые считали, что оплачивать проезд должны сами сотрудники. Теперь работники не будут нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Эта поправка закреплена в ст. 302 ТК РФ Федеральным законом от 19.12.22 №545-ФЗ.

Есть и ещё одно изменение. В законе закрепили, что работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.

Топ-10 вакансий России, предлагающих работу вахтовым методом, с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами:

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