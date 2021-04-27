Вахтовым методом работы интересуются лишь 4% жителей СЗФО

Сегодня в России отмечают День работников вахтового метода. Специально к этой дате Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала рынок труда для вахтовиков. С начала года в стране было открыто более 123 тысяч вакансий, предлагающих работу вахтовым методом – это на 42% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

На вахтовые вакансии в регионах СЗФО, по данным за последние два месяца, приходится 2% от всех предложений на рынке труда на Северо-Западе страны. Для сравнения: по стране в целом доля вахты составляет 4,8%, но в некоторых регионах это четверть и даже треть от всех вакансий (например, в Ямало-Ненецком автономном округе на вахту приходится 33,4%, в Забайкальском крае – 26,3%, в Чукотском автономном округе – 26,1%).

Чаще всего работу вахтой предлагают представителям профессиональной сферы «Добыча сырья» - 47,4% всех вакансий здесь предполагают вахтовый метод. На втором месте – «Рабочий персонал» (19,8%), на третьем – «Строительство» (15,5%). Реже всего вахтовые вакансии можно встретить в профсферах «Банки», «Госслужба», «Юристы», «Искусство, медиа» и «Продажи» - доля таких предложений всего 0,1%.

Средняя зарплата, предлагаемая вахтовикам, составляет 82 тысяч рублей, однако, сумма серьёзно зависит от профессиональной сферы. Так, самое высокое вознаграждение предлагают в сферах «Высший менеджмент» (139400 рублей), «Наука, образование» (105600 рублей), «Инсталляция, сервис» (101900 рублей). Самые скромные зарплаты вахтовикам предлагают в сферах «Безопасность» (58900 рублей), «Продажи» (66700 рублей), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (69200 рублей).

Среди соискателей из регионов СЗФО вахтовым методом работы интересуются 4%. Для сравнения: по России в целом доля таких соискателей составляет 4,3%. Значительно чаще остальных вахтой интересуются работники из Сахалинской области (22,2%), Ямало-Ненецкого автономного округа (20%) и Чукотского автономного округа (19,1%). Реже всего на вахту готовы ехать жители Московской области (2,4%) и Москвы (2,7%).

«Наиболее активно интерес к вахте проявляют специалисты по добыче сырья – данный метод работы указан в 49,9% резюме. Представители остальных профессиональных сфер вахту выбирают в несколько раз реже: так, среди строителей этот вариант предпочитают лишь 13,4%, среди рабочего персонала – 12,4%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Заработная плата, на которую в среднем рассчитывают вахтовики, составляет 67 тысяч рублей. Наиболее высокие запросы наблюдаются среди представителей сферы «Добыча сырья» - 109600 рублей, а также у высшего менеджмента – 90 тысяч рублей. И, наоборот, самые скромные зарплатные ожидания – 50 тысяч рублей – у вахтовиков из сфер «Административный персонал», «Искусство, медиа» и «Безопасность».