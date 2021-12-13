Мурманская область. Арктика (16+)13.12.21 13:00
Вакансии декабря с самыми высокими зарплатами в регионах СЗФО
За первые дни декабря российские работодатели разместили почти 3 тысячи вакансий с доходом более 260 тысячс рублей. Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО.
- Руководитель по закупкам локальных товаров СТМ, до 200 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург, https://hh.ru/vacancy/50163529.
- Старший помощник капитана, до 273 000 руб. до вычета налогов, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/50147031.
- Управляющий рестораном, до 200 000 руб. на руки, Калининград, https://hh.ru/vacancy/49768721
- Старший помощник капитана, до 300 000 руб. на руки, Архангельск, https://spb.hh.ru/vacancy/50251647.
- Начальник юридической службы на производственное предприятие, до 300 000 руб. на руки, Сыктывкар, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026.
- Товаровед магазина Магнит, до 550 400 руб. до вычета налогов, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/49286314.
- Консультант в сфере технологий деревообработки (двери, мебель), от 300 000 руб. на руки, Великий Новгород, https://spb.hh.ru/vacancy/50245197.
- Территориальный управляющий / Начальник отдела продаж, до 302 000 руб. до вычета налогов, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260.
- Разработчик Net, до 210 000 руб. на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768.
Вакансии для работы в дистанционном формате, на которые могут откликнуться соискатели из любого региона СЗФО:
- Руководитель проектов / Project manager до 290 000 руб. до вычета налогов.
- Главный технолог до 200 000 руб. до вычета налогов.
- Руководитель группы подбора (Lead IT-рекутер) от 180 000 до 400 000 руб. на руки.
- Директор по интернет-маркетингу и рекламе от 180 000 до 300 000 руб. на руки.
- Программист Java от 180 000 до 220 000 руб. на руки.
- Менеджер по продажам светодиодного освещения от 160 000 руб. на руки.
- Product Manager, до 300 000 руб. на руки.
- Copywriter / копирайтер от 2 000 EUR на руки.
- Региональный представитель от 100 000 до 350 000 руб. на руки.
10. Руководитель продаж в регионе от 100 000 до 300 000 руб. на руки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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