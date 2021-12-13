Вакансии декабря с самыми высокими зарплатами в регионах СЗФО

За первые дни декабря российские работодатели разместили почти 3 тысячи вакансий с доходом более 260 тысячс рублей. Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО.

Руководитель по закупкам локальных товаров СТМ, до 200 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург , https://hh.ru/vacancy/50163529.

, https://hh.ru/vacancy/50163529. Старший помощник капитана, до 273 000 руб. до вычета налогов, Мурманск , https://hh.ru/vacancy/50147031.

, https://hh.ru/vacancy/50147031. Управляющий рестораном, до 200 000 руб. на руки, Калининград , https://hh.ru/vacancy/49768721

, https://hh.ru/vacancy/49768721 Старший помощник капитана, до 300 000 руб. на руки, Архангельск , https://spb.hh.ru/vacancy/50251647.

, https://spb.hh.ru/vacancy/50251647. Начальник юридической службы на производственное предприятие, до 300 000 руб. на руки, Сыктывкар , https://spb.hh.ru/vacancy/49769026.

, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026. Товаровед магазина Магнит, до 550 400 руб. до вычета налогов, Всеволожск , https://spb.hh.ru/vacancy/49286314.

, https://spb.hh.ru/vacancy/49286314. Консультант в сфере технологий деревообработки (двери, мебель), от 300 000 руб. на руки, Великий Новгород , https://spb.hh.ru/vacancy/50245197.

, https://spb.hh.ru/vacancy/50245197. Территориальный управляющий / Начальник отдела продаж, до 302 000 руб. до вычета налогов, Псков , https://spb.hh.ru/vacancy/49831260.

, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260. Разработчик Net, до 210 000 руб. на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768.

Вакансии для работы в дистанционном формате, на которые могут откликнуться соискатели из любого региона СЗФО:

10. Руководитель продаж в регионе от 100 000 до 300 000 руб. на руки.