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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.21 13:00

Вакансии декабря с самыми высокими зарплатами в регионах СЗФО

За первые дни декабря российские работодатели разместили почти 3 тысячи вакансий с доходом более 260 тысячс рублей. Аналитики hh.ru подготовили рейтинг предложений начала декабря с самыми высокими зарплатами для разных профобластей и с разными условиями работы, на которые могут откликнуться жители СЗФО.

  • Руководитель по закупкам локальных товаров СТМ, до 200 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург, https://hh.ru/vacancy/50163529.
  • Старший помощник капитана, до 273 000 руб. до вычета налогов, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/50147031.
  • Управляющий рестораном, до 200 000 руб. на руки, Калининград, https://hh.ru/vacancy/49768721
  • Старший помощник капитана, до 300 000 руб. на руки, Архангельск, https://spb.hh.ru/vacancy/50251647.
  • Начальник юридической службы на производственное предприятие, до 300 000 руб. на руки, Сыктывкар, https://spb.hh.ru/vacancy/49769026.
  •  Товаровед магазина Магнит, до 550 400 руб. до вычета налогов, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/49286314.
  • Консультант в сфере технологий деревообработки (двери, мебель), от 300 000 руб. на руки, Великий Новгород, https://spb.hh.ru/vacancy/50245197.
  • Территориальный управляющий / Начальник отдела продаж, до 302 000 руб. до вычета налогов, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/49831260.
  • Разработчик Net, до 210 000 руб. на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46952768.

Вакансии для работы в дистанционном формате, на которые могут откликнуться соискатели из любого региона СЗФО:

  1. Руководитель проектов / Project manager до 290 000 руб. до вычета налогов.
  2. Главный технолог до 200 000 руб. до вычета налогов.
  3. Руководитель группы подбора (Lead IT-рекутер) от 180 000 до 400 000 руб. на руки.
  4. Директор по интернет-маркетингу и рекламе от 180 000 до 300 000 руб. на руки.
  5. Программист Java от 180 000 до 220 000 руб. на руки.
  6. Менеджер по продажам светодиодного освещения от 160 000 руб. на руки.
  7. Product Manager, до 300 000 руб. на руки.
  8. Copywriter / копирайтер от 2 000 EUR на руки.
  9. Региональный представитель от 100 000 до 350 000 руб. на руки.

       10. Руководитель продаж в регионе от 100 000 до 300 000 руб. на руки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
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Истомин П.
13.12.21 10:21
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Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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