Вакансии с переездом и зарплатой до 300 тысяч рублей - топ января для жителей СЗФО

Переезд — отличный способ не только получить новый рабочий опыт и хорошую зарплату, но и посмотреть страну, а может быть и мир. Переезд может стать реальным решением безработицы. По сравнению с прошлым годом в январе 2022 работодатели СЗФО в 3,5 раза чаще стали предлагать работу с переездом, подтверждая тезис о том, что компаниям нужны сотрудники со всей страны, а география работы и найма работников расширяется из года в год.

С начала января в специальном разделе hh.ru размещено почти 8000 вакансий с возможностью переезда, из них на СЗФО приходится 14%. Средняя зарплата в вакансиях с переездом стартует от 80 тысяч рублей, но есть и более высокооплачиваемые варианты. Эксперты подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами и возможностью переезда или вахты из городов СЗФО в другие регионы и страны:

стюардесса / стюард яхты, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50386478, работа из Петербурга в Италии, Франции, Испании;

стюардесса / стюард бизнес-авиации, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50466629;

специалист по обработке листового металла с ЧПУ, от 2 000 EUR на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50941389, переезд из Петербурга в Германию ;

; сварщик TIG/MIG/MAG в Европу, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50489018, переезд из Петербурга в Финляндию, Бельгию, Литву, Швецию ;

; комплектовщик, от 297 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46468904, переезд из Петербурга в Москву ;

; автоэлектрик, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50913695, переезд из Архангельска в Норильск ;

; комплектовщик, от 125 400 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49429887, переезд из Архангельска в Петербург ;

; бригадир/инженер по модернизации сотовой связи, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50428677, переезд из Пскова в Ярославль, Смоленск, Воронеж ;

; механик, до 103 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50795327, переезд из Пскова в Ленобласть;

заведующий аптекой, до 106 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45349135, переезд из Пскова в Петербург;

оператор крана / крановщик, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50039423, переезд из Петербурга в Мурманск;

DevOps Engineer, от 280 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50917900 , переезд из Калининграда в Москву ;

; программист C#, до 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/39628544, переезд из любого города в Калининград ;

; машинист, до 240 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50127721, переезд из любого города в Кировск (Мурманская область) ;

; руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом, до 148 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45305860, переезд из любого города в Архангельск ;

; начальник планово-экономического отдела, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50795410, переезд из Архангельска в ЯНАО ;

; руководитель отдела продаж, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50818439, переезд из любого города в Великий Новгород ;

; начальник отдела подрядных, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51091154, переезд или вахта из Великого Новгорода в Кингиссеп (Ленобласть) ;

начальник цеха (гранитный карьер), от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51159599, переезд из любого региона в Петрозаводск;