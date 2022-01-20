Вакансии с переездом и зарплатой до 300 тысяч рублей - топ января для жителей СЗФО
Переезд — отличный способ не только получить новый рабочий опыт и хорошую зарплату, но и посмотреть страну, а может быть и мир. Переезд может стать реальным решением безработицы. По сравнению с прошлым годом в январе 2022 работодатели СЗФО в 3,5 раза чаще стали предлагать работу с переездом, подтверждая тезис о том, что компаниям нужны сотрудники со всей страны, а география работы и найма работников расширяется из года в год.
С начала января в специальном разделе hh.ru размещено почти 8000 вакансий с возможностью переезда, из них на СЗФО приходится 14%. Средняя зарплата в вакансиях с переездом стартует от 80 тысяч рублей, но есть и более высокооплачиваемые варианты. Эксперты подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами и возможностью переезда или вахты из городов СЗФО в другие регионы и страны:
- стюардесса / стюард яхты, до 180 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50386478, работа из Петербурга в Италии, Франции, Испании;
- стюардесса / стюард бизнес-авиации, до 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50466629;
- специалист по обработке листового металла с ЧПУ, от 2 000 EUR на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50941389, переезд из Петербурга в Германию;
- сварщик TIG/MIG/MAG в Европу, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50489018, переезд из Петербурга в Финляндию, Бельгию, Литву, Швецию;
- комплектовщик, от 297 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46468904, переезд из Петербурга в Москву;
- автоэлектрик, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50913695, переезд из Архангельска в Норильск;
- комплектовщик, от 125 400 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49429887, переезд из Архангельска в Петербург;
- бригадир/инженер по модернизации сотовой связи, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50428677, переезд из Пскова в Ярославль, Смоленск, Воронеж;
- механик, до 103 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50795327, переезд из Пскова в Ленобласть;
заведующий аптекой, до 106 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45349135, переезд из Пскова в Петербург;
оператор крана / крановщик, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50039423, переезд из Петербурга в Мурманск;
- DevOps Engineer, от 280 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50917900, переезд из Калининграда в Москву;
- программист C#, до 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/39628544, переезд из любого города в Калининград;
- машинист, до 240 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50127721, переезд из любого города в Кировск (Мурманская область) ;
- руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом, до 148 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45305860, переезд из любого города в Архангельск;
- начальник планово-экономического отдела, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50795410, переезд из Архангельска в ЯНАО;
- руководитель отдела продаж, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50818439, переезд из любого города в Великий Новгород;
- начальник отдела подрядных, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51091154, переезд или вахта из Великого Новгорода в Кингиссеп (Ленобласть) ;
начальник цеха (гранитный карьер), от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51159599, переезд из любого региона в Петрозаводск;
- технолог рыбопереработки, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51207752, переезд из любого региона в Петрозаводск;
- региональный менеджер сети магазинов, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50483791, переезд из Пскова в Беларусь;
- врач-терапевт, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50909386, переезд из Пскова в Белгородскую область;
- старший механик, до 123 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51064699, переезд из Сыктывкара в Анадырь;
- врач-стоматолог, от 80 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50820613, переезд из любого города в Сыктывкар;
- электромонтажник/электромонтер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51179214, переезд из любого региона в НАО;
- машинист бульдозера, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/5100191, переезд из любого региона в НАО;
- врач - терапевт участковый, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/39272509, переезд из НАО в Ишим.