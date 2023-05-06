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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.23 13:00

Вакансии в Мурманске сфере транспортного и торгового флота стали самыми высокооплачиваемыми в мае – «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил вакансии сферы речного и морского флота и отобрал самые привлекательные предложения мая. Смотрите, сколько зарабатывают на судах различного назначения и дислокации.

Больше всего предлагают механику-наставнику в ФГУП «Атомфлот» − от 150000 рублей. Также обещают расширенный соцпакет.

Старшему механику там же готовы платить от 140000 рублей + расширенный соцпакет (ДМС, оплата проезда к месту отдыха и пр.).

Второму механику также в «Атомфлот» предлагают от 119000 рублей + расширенный соцпакет (ДМС, оплата проезда к месту отдыха и пр.).

На пятом месте – вакансия сменного механика в «Атомфлоте» (от 100000 рублей+ расширенный соцпакет).

Топ вакансий мая в сфере транспортного, торгового и аварийно-спасательного флота

Позиция   

Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц 

Регион 

Механик-наставник

от 150 000 руб. 

Мурманск 

Старший механик

от 140 000 руб. 

Мурманск 

Второй механик

от 119 000 руб. 

Мурманск 

Капитан-механик

от 100 000 руб. 

Хабаровск 

Сменный механик

от 100 000 руб. 

Мурманск 

Капитан-механик

90 000 — 120 000 руб. 

Уфа 

Старший помощник капитана

от 75 000 руб. 

Благовещенск (Амурская область) 

Механик-сменный капитана

от 70 000 руб. 

Набережные Челны 

Второй помощник капитана

от 70 000 руб. 

Благовещенск (Амурская область) 

Третий помощник капитана

от 65 000 руб. 

Благовещенск (Амурская область) 

Моторист рулевой

от 65 000 руб. 

Благовещенск (Амурская область) 

Вахтенный матрос

от 65 000 руб. 

Новороссийск 

Вахтенный моторист

от 65 000 руб. 

Новороссийск 

Групповой электромеханик по флоту

58 000 — 70 000 руб. 

Ростов-на-Дону 

Топ вакансий мая в сфере перевозки пассажиров морским и речным транспортом

Позиция   

Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц 

Регион 

Капитан-механик

120 000 руб. 

Санкт-Петербург 

Капитан-механик

100 000 — 115 000 руб. 

Москва 

Капитан на теплоход

от 85 000 руб. 

Таруса (Калужская область) 

Вахтенный матрос

78 000 руб. 

Санкт-Петербург 

Моторист-рулевой

65 000 — 75 000 руб. 

Москва 

Топ вакансий мая в сфере промыслового флота

Позиция   

Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц 

Регион 

Боцман судовой

200 000 — 300 000 руб. 

Петропавловск-Камчатский 

Механик

от 90 000 руб. 

Охотск (Хабаровский край) 

Механик

от 85 000 руб. 

Мурманск 

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