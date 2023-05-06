Вакансии в Мурманске сфере транспортного и торгового флота стали самыми высокооплачиваемыми в мае – «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил вакансии сферы речного и морского флота и отобрал самые привлекательные предложения мая. Смотрите, сколько зарабатывают на судах различного назначения и дислокации.

Больше всего предлагают механику-наставнику в ФГУП «Атомфлот» − от 150000 рублей. Также обещают расширенный соцпакет.

Старшему механику там же готовы платить от 140000 рублей + расширенный соцпакет (ДМС, оплата проезда к месту отдыха и пр.).

Второму механику также в «Атомфлот» предлагают от 119000 рублей + расширенный соцпакет (ДМС, оплата проезда к месту отдыха и пр.).

На пятом месте – вакансия сменного механика в «Атомфлоте» (от 100000 рублей+ расширенный соцпакет).

Топ вакансий мая в сфере транспортного, торгового и аварийно-спасательного флота

Топ вакансий мая в сфере перевозки пассажиров морским и речным транспортом

Позиция Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц Регион Капитан-механик 120 000 руб. Санкт-Петербург Капитан-механик 100 000 — 115 000 руб. Москва Капитан на теплоход от 85 000 руб. Таруса (Калужская область) Вахтенный матрос 78 000 руб. Санкт-Петербург Моторист-рулевой 65 000 — 75 000 руб. Москва

Топ вакансий мая в сфере промыслового флота