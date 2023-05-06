Вакансии в Мурманске сфере транспортного и торгового флота стали самыми высокооплачиваемыми в мае – «SuperJob»
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил вакансии сферы речного и морского флота и отобрал самые привлекательные предложения мая. Смотрите, сколько зарабатывают на судах различного назначения и дислокации.
Больше всего предлагают механику-наставнику в ФГУП «Атомфлот» − от 150000 рублей. Также обещают расширенный соцпакет.
Старшему механику там же готовы платить от 140000 рублей + расширенный соцпакет (ДМС, оплата проезда к месту отдыха и пр.).
Второму механику также в «Атомфлот» предлагают от 119000 рублей + расширенный соцпакет (ДМС, оплата проезда к месту отдыха и пр.).
На пятом месте – вакансия сменного механика в «Атомфлоте» (от 100000 рублей+ расширенный соцпакет).
Топ вакансий мая в сфере транспортного, торгового и аварийно-спасательного флота
|
Позиция
|
Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц
|
Регион
|
от 150 000 руб.
|
Мурманск
|
от 140 000 руб.
|
Мурманск
|
от 119 000 руб.
|
Мурманск
|
от 100 000 руб.
|
Хабаровск
|
от 100 000 руб.
|
Мурманск
|
90 000 — 120 000 руб.
|
Уфа
|
от 75 000 руб.
|
Благовещенск (Амурская область)
|
от 70 000 руб.
|
Набережные Челны
|
от 70 000 руб.
|
Благовещенск (Амурская область)
|
от 65 000 руб.
|
Благовещенск (Амурская область)
|
от 65 000 руб.
|
Благовещенск (Амурская область)
|
от 65 000 руб.
|
Новороссийск
|
от 65 000 руб.
|
Новороссийск
|
58 000 — 70 000 руб.
|
Ростов-на-Дону
Топ вакансий мая в сфере перевозки пассажиров морским и речным транспортом
|
Позиция
|
Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц
|
Регион
|
120 000 руб.
|
Санкт-Петербург
|
100 000 — 115 000 руб.
|
Москва
|
от 85 000 руб.
|
Таруса (Калужская область)
|
78 000 руб.
|
Санкт-Петербург
|
65 000 — 75 000 руб.
|
Москва
Топ вакансий мая в сфере промыслового флота
|
Позиция
|
Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц
|
Регион
|
200 000 — 300 000 руб.
|
Петропавловск-Камчатский
|
от 90 000 руб.
|
Охотск (Хабаровский край)
|
от 85 000 руб.
|
Мурманск