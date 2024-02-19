Вакансии в судоходной отрасли стали одними из самых высокооплачиваемых в России - Роструд

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России на сегодняшний день стали предложения о работе для специалистов добывающей промышленности, судоходной отрасли, банковского сектора и сферы IT.

Как сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала «Работа России», в Камчатском крае в одну из крупных судоходных компаний требуется опытный капитан. Уровень заявленной работодателем зарплаты составляет до 350 тысяч рублей. Среди требований: высшее образование по специальности «судовождение» и опыт работы на танкерах. На такую же зарплату могут рассчитывать механики с обязательным наличием всех необходимых документов для трудоустройства в море.

В частности, судовые механики требуются в Приморском крае и Сахалинской области.

Кроме того, кадровый голод испытывают морские порты.