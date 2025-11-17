«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 12:00

Вакансия есть, соискателя — нет: молчание рекрутёра — одна из главных причин отказа от работы в Северо-Западном ФО

Для соискателей Северо-Западного федерального округа ключевым фактором при выборе работодателя становится не только содержание вакансии, но и качество коммуникации с рекрутёром. Молчание в ответ на отклик или задержки в ответах воспринимаются как явный сигнал о незаинтересованности компании. Таковы ключевые выводы опроса*, проведенного ведущей платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди 1,8 тысячи российских соискателей, в том числе проанализированы данные отдельно по Северо-Западному ФО.

Жители СЗФО продемонстрировали высокие требования к прозрачности и отзывчивости работодателей. Главным признаком доверия к компании для них является детализированное описание вакансии: 73% респондентов отметили, что именно полнота информации об обязанностях позволяет им доверять потенциальному работодателю. На втором месте — наличие обратной связи и отзывов от сотрудников (49%), а на третьем — скорость ответа рекрутёра (38%).

При этом коммуникация играет решающую роль в формировании впечатления о компании. Более 57% соискателей из Северо-Западного ФО чувствуют свою востребованность, если рекрутер оперативно отвечает в течение 1-2 дней. И напротив, 80% респондентов считают, что компания не заинтересована в кандидате, если их отклик игнорируется.

«Сегодня решение о доверии компании кандидат принимает буквально в первые часы, а иногда и минуты после отклика, – комментирует Марина Хадина, директор по развитию «Talantix». – Цифровое взаимодействие стало визитной карточкой работодателя. Скорость ответа, полнота информации в вакансии, вежливый и профессиональный тон — это важные сигналы, которые формируют репутацию компании как надёжной и уважающей своих сотрудников партнёра. Данные опроса по СЗФО наглядно это подтверждают.

Эти вызовы современного рекрутинга открывают широкие возможности для HR-Tech-решений. Специализированные платформы и инструменты помогают компаниям выстраивать доверие на старте, беря на себя рутинные, но критически важные задачи. Таким образом, инвестиции в HR-Tech — это не просто оптимизация подбора, а стратегический вклад в развитие компании с «человеческим лицом». Технологии позволяют не только эффективно находить лучших кандидатов, но и целенаправленно выстраивать деловую репутацию, основанную на доверии и уважении с самой первой точки контакта».

 

 

*  - опрос проводился в августе 2025 года среди 1,8 тысячи соискателей из всех регионов России. Выборка включает респондентов разного пола, возраста и профессионального профиля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара США поднимается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»