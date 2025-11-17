Вакансия есть, соискателя — нет: молчание рекрутёра — одна из главных причин отказа от работы в Северо-Западном ФО

Для соискателей Северо-Западного федерального округа ключевым фактором при выборе работодателя становится не только содержание вакансии, но и качество коммуникации с рекрутёром. Молчание в ответ на отклик или задержки в ответах воспринимаются как явный сигнал о незаинтересованности компании. Таковы ключевые выводы опроса*, проведенного ведущей платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди 1,8 тысячи российских соискателей, в том числе проанализированы данные отдельно по Северо-Западному ФО.

Жители СЗФО продемонстрировали высокие требования к прозрачности и отзывчивости работодателей. Главным признаком доверия к компании для них является детализированное описание вакансии: 73% респондентов отметили, что именно полнота информации об обязанностях позволяет им доверять потенциальному работодателю. На втором месте — наличие обратной связи и отзывов от сотрудников (49%), а на третьем — скорость ответа рекрутёра (38%).

При этом коммуникация играет решающую роль в формировании впечатления о компании. Более 57% соискателей из Северо-Западного ФО чувствуют свою востребованность, если рекрутер оперативно отвечает в течение 1-2 дней. И напротив, 80% респондентов считают, что компания не заинтересована в кандидате, если их отклик игнорируется.

«Сегодня решение о доверии компании кандидат принимает буквально в первые часы, а иногда и минуты после отклика, – комментирует Марина Хадина, директор по развитию «Talantix». – Цифровое взаимодействие стало визитной карточкой работодателя. Скорость ответа, полнота информации в вакансии, вежливый и профессиональный тон — это важные сигналы, которые формируют репутацию компании как надёжной и уважающей своих сотрудников партнёра. Данные опроса по СЗФО наглядно это подтверждают.

Эти вызовы современного рекрутинга открывают широкие возможности для HR-Tech-решений. Специализированные платформы и инструменты помогают компаниям выстраивать доверие на старте, беря на себя рутинные, но критически важные задачи. Таким образом, инвестиции в HR-Tech — это не просто оптимизация подбора, а стратегический вклад в развитие компании с «человеческим лицом». Технологии позволяют не только эффективно находить лучших кандидатов, но и целенаправленно выстраивать деловую репутацию, основанную на доверии и уважении с самой первой точки контакта».

* - опрос проводился в августе 2025 года среди 1,8 тысячи соискателей из всех регионов России. Выборка включает респондентов разного пола, возраста и профессионального профиля.