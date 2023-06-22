Вакансия водителя карьерного самосвала из Мурманской области вошла в летнюю подборку «SuperJob», который собрал антистресс-вакансии

В компании «SuperJob» подобрали вакансии, чтобы перезагрузиться и насладиться окружающим миром этим летом. В подборке самые интересные варианты работы, где не нужно думать о показателях эффективности, зато можно сбросить груз ответственности, заняться ручным трудом или исследованиями. Кстати, на многие вакансии можно устроиться в параллель с основной работой, а ещё сменить место жительства на более живописное.

У работодателя из Мурманской области появилась оригинальная для местного рынка труда вакансия водителя карьерного самосвала «БелАЗ» в компании − одной из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений в мире.

Что примечательно в этой вакансии, так это то, что работодатель предлагает попробовать успешному кандидату себя в роли охотника за Северным сиянием, а также заниматься охотой и рыбалкой, а летом в сезон собирать северную ягоду: морошку, голубику и бруснику.

При приёме на данную позицию требуется опыт работы от одного года, наличие прав категории С, категории АIII, наличие стажа работы 0,5 года водителем автомобиля категории С, а также наличие опыта работы на самосвалах «БелАЗ» (от 90 тонн и выше).

На такой работе вахтовая занятость. Работодатель обещает оклад по договорённости за добросовестное выполнение своих должностных обязанностей таким сотрудником. Также работодатель обещает оплату проезда к месту работы г. Ковдор, Мурманская обл. – жд/ авиа; проживание в двухместных комнатах комфортабельном охраняемом вахтовом городке в черте Ковдора с доступностью городской инфраструктуры; наличие прачечной, столовой на территории вахтового городка; полный соцпакет; бесплатное посещение бассейна, тренажёрного зала; страхование жизни и здоровья от несчастных случаев; добровольное медицинское страхование; возможность посещения санатория-профилактория за счёт предприятия и отпуск от 40 рабочих дней.

Также среди антистресс-вакансий июня есть тестировщики-романтики, зарплата до 100000 ₽ в месяц. Создателям игры для влюбленных «The Big Romantic Theory» нужна ответственная пара, которая будет испытывать задания и отправлять отчёты о своём состоянии и эмоциях. Тестировщики узнают, насколько сближает партнёров совместное рисование картин, сочинение стихов или исполнение гимна Венесуэлы. Выполнение заданий предстоит фиксировать один раз в день, шесть дней в неделю.

А вот вакансия туриста-исследователя Казани подойдёт тем, кто любит много гулять, с пользой для себя и общества. Путешественнику предстоит исследовать живописную Казань, фотографировать и отмечать объекты городской среды. Гибкий график прогулок можно совмещать с работой или учёбой.

Ищут няню для индоуток. Зарплата от 30000 ₽ в месяц. На территории туристической базы в Кемерово проживают славные индоутки и другие животные. Обитатели ждут своего заботливого опекуна, который будет их кормить и поить. Ответственной няне работодатель компенсирует проживание, предоставит бесплатное санаторно-курортное лечение и занятия спортом.

В Удмуртии нужен цветовод в цирк. Работа для тех, кто мечтает уехать в удмуртский цирк, заниматься озеленением, высаживать черенки и не думать о суете мегаполисов. Стабильная пятидневка позволит сотруднику посещать цирковые представления по выходным, ещё и бесплатно.

Ищут лесопатолога на зарплату 40000 — 45578 ₽ в месяц. Лесник с привилегиями будет работать в престижном гольф-клубе. Ответственному лесопатологу работодатель предоставит медицинскую страховку и корпоративный транспорт. Взамен нужно будет следить за состоянием деревьев и окружающей среды.