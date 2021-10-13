Вакцина работает! И работает эффективно! Военнослужащие Северного флота привиты от коронавируса

Прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 двухкомпонентной вакциной отечественного производства «Спутник-V» получили 98,2 процента военнослужащих Северного флота. Это значит, что на флоте как минимум один раз вакцинированы все военнослужащие, у которых не было медицинских противопоказаний к прививке и отсутствовали антитела, свидетельствующие о перенесённом заболевании. Эту и другую информацию о профилактических мерах по борьбе с коронавирусом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы Северного флота подполковник медслужбы Андрей Жданов в ходе брифинга, проведённого в военно-морском клиническом госпитале Северного флота.

Обстановка с заболеваемостью военнослужащих новой коронавирусной инфекцией на Северном флоте и в целом по Вооружённым силам, благодаря активной прививочной кампании, минимальная. Соотношение заболевших и выздоровевших военнослужащих колеблется около нуля. Это выгодно отличает статистику на Северном флоте от регионов, в которых дислоцированы его силы и войска. Ежедневно в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми фиксируется свыше полутысячи случаев заболевания, часть из которых – с летальным исходом. Военные и гражданские медики склонны считать, что причиной тому недостаточно ответственный подход заболевших граждан к сохранению своего здоровья и отказ от вакцинации.

Из общего количества заболевших на Северном флоте за несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая тяжёлого течения болезни или летального исхода, которые иногда случались до начала применения вакцины.

- Вакцина работает! И работает эффективно, - ответственно заявляет главный инфекционист Северного флота подполковник медицинской службы Александр Лоборчук.

- В настоящее время все усилия сосредоточены на ревакцинации, - сказал врио начальника медслужбы Северного флота Андрей Жданов, - первым компонентом ревакцинировано порядка 25 процентов от запланированной численности. Из того числа, что было необходимо привить в октябре, у нас привито 62 процента – первым компонентом и 27 процентов – вторым компонентом.

Ревакцинация на Северном флоте проходит с темпом от 350 до 550 человек в сутки. Прививку делают в медицинских учреждениях флота и в медпунктах воинских частей.

Первыми ревакцинировались экипажи кораблей, подводных лодок, которым предстоит длительное выполнение поставленных задач в море, а также военнослужащие частей постоянной боевой готовности и несущие боевое дежурство. Также в первую очередь прививки получают медицинские работники, находящиеся на передовом крае борьбы с коронавирусом и представители командного состава.

Запаса вакцин, хранящегося в подразделениях военно-морского клинического госпиталя Северного флота достаточно, чтобы обеспечить ревакцинацию не только всех военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота, но и совершеннолетних членов их семей.

Во время борьбы с пандемией медицинской службой Северного флота была неоднократно оказана помощь гражданской системе здравоохранения северных регионов России. Были развёрнуты дополнительные койко-места в филиалах военно-морского клинического госпиталя, а также предоставлен медицинский кислород для тяжелобольных гражданских лиц в Архангельской области и Республике Коми.

Сегодня в Мурманске и Североморске созданы дополнительные места на 40 и 35 коек соответственно, для приёма больных коронавирусом, которым требуется лечение в условиях стационара, сообщает пресс-служба Северного флота.