Вакцинация от COVID-19 началась в подведомственных медучреждениях ФМБА региона

В Мурманской области продолжается вакцинация от COVID-19. В регионе работает 23 прививочных пункта. 6 пунктов в Мурманске, и по 1 пункту в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяево, Заполярном, Кандалакше, Никеле, Ковдоре, Кировске, Умбе, Зеленоборском, Алакуртти, Ревде и Ловозере. В них предусмотрена запись через электронные сервисы на Едином портале государственных услуг и на региональном портале здравоохранения Мурманской области, опцией уже воспользовались 2166 человек.

График вакцинации составлен с учётом поступивших в регион доз. Министерство здравоохранения России поставило 10942 доз вакцины «Спутник-V» в Заполярье. Привито уже 6683 человека.

Медицинские учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству, также начали вакцинацию. Например, в медсанчасти МСЧ №118 в Полярных Зорях вакцинировали 108 человек, а в МСЧ №120 в Снежногорске – 569.

Напомним, в Мурманской области работает единый федеральный номер по вопросам, касающимся коронавирусной инфекции, – 122. Комбинация для сотовых и стационарных телефонов одинаковая, сообщает региональное Министерство здравоохранения.