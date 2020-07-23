Вакцинация от коронавируса начнётся не раньше 2021 года, а портал научных публикаций о COVID-19 доступен уже сейчас

Использование вакцины от коронавируса начнётся не раньше 2021 года несмотря на хорошие результаты испытаний. С таким утверждением выступил 22 июля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать», - сказал Райан.

Он отметил, что некоторые потенциальные препараты достигли третьей фазы испытаний, предполагающей тестирование на людях, и все они демонстрируют хорошие результаты. «Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займёт некоторое время», - пояснил эксперт, подчеркнув необходимость доступа к вакцинации для всех людей независимо от уровня дохода.

А в это время Роспотребнадзор сообщил о запуске российского портала научных публикаций о новой коронавирусной инфекции COVID-19 Preprints, где могут размещать исследования как отечественные, так и зарубежные авторы до публикации в журнале.

Цель нового портала - повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учеными, информировать о результатах исследований. Портал позволяет оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. В ведомстве отмечают, что свои публикации на русском и английском языках могут размещать как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Портал организован и поддерживается Российским научно-исследовательским противочумным институтом «Микроб» Роспотребнадзора.

На момент запуска на портале доступны четыре рубрики «Эпидемиология», «Диагностика», «Клиника и лечение» и «Профилактика». Публикация препринта (научной рукописи, размещенной авторами на открытой платформе) осуществляется бесплатно, доступ к статьям для чтения также предоставляется бесплатно. Отмечается, что материалы проходят на портале предварительную модерацию, но не рецензируются.

Препринты можно размещать на портале до публикации в журнале или параллельно с отправкой в журнал, но нельзя направить статью на портал, если материал уже принят к публикации и опубликован. Отправленный на портал препринт становится доступен на платформе через 48 часов после подачи.