Вакцинация, путешествие, кредит и вступление в брак — россияне назвали свои самые безрассудные поступки за 2021 год

Наиболее безрассудными поступками в 2021 году россияне чаще всего называли вакцинацию от коронавируса, спонтанные покупки, свадьбы, путешествия и переезды. Такие выводы сделали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению 5% россиян, их самым безрассудным поступком в 2021 году стала вакцинация от коронавируса. Спонтанные покупки, путешествия и переезды считают наиболее легкомысленными решениями уходящего года по 3%. «Поехала в Турцию в разгар пандемии»; «Переехали из Москвы в Адлер», — рассказывают респонденты. Ещё 3% сочли главным безрассудством 2021-го свою влюбленность или вступление в брак.

Татуировки, стрижки, окрашивание волос и прочие эксперименты с собственной внешностью назвали самими легкомысленными поступками года 2% россиян. Ещё 2% безрассудством со своей стороны назвали оформление кредита.

По 1% опрошенных считают своим наиболее безрассудным поступком покупку квартиры, ремонт, заражение коронавирусом, прыжок с парашютом и заведение домашнего питомца. «Заболел ковидом, лежал в больнице в тяжелом состоянии, спасли»; «Клеила обои, будучи беременной»; «Купили детям хомяка, в итоге ухаживаю за ним я», — рассказывают россияне.

Ещё 16% назвали другие варианты неблагоразумных поступков, в числе которых открытие своего бизнеса, увольнение, купание в грозу, плавание в Черном море в октябре, развод и т.д.

Не совершал безрассудных поступков в 2021 году 41% опрошенных. Такая уверенность в собственных действиях больше свойственна женщинам, чем мужчинам (43% против 37% соответственно).

При этом представители сильного пола чаще, чем дамы, считают безрассудством вакцинацию от коронавируса, вступление в брак, необдуманные покупки и оформление кредитов. Прекрасной половине человечества более свойственно видеть легкомыслие в путешествиях, переездах и изменениях во внешности, будь то стрижка или окрашивание волос.